C’è il primo weekend di ‘Perugia in movimento’

di Simona Panzolini

Al via ‘Perugia in movimento’, serie di weekend dedicati a fitness e cultura, in programma nel centro storico del capoluogo umbro. Si parte sabato 25 settembre dalle ore 16.30 e domenica 26 settembre dalle ore 10, con appuntamenti della durata di due ore. L’iniziativa è promossa dall’associazione ‘Luoghi invisibili’ in collaborazione con la palestra Equilibrio ASD e prevede delle visite culturali dinamiche, in un percorso a piedi di circa 4/5 chilometri con una tappa organizzata per svolgere esercizi fisici di varie discipline e una merenda finale all’insegna della salute. ‘Perugia in movimento’ nasce dall’idea di promuovere il movimento e il benessere all’aria aperta, con un format dinamico e invitante che sensibilizzi le persone ad approfondire la conoscenza della città. Ogni fine settimana avrà un programma diverso ma prevedendo sempre una camminata di circa 4/5 chilometri all’interno del centro storico di Perugia, unita alla visita guidata di alcuni luoghi di interesse dell’acropoli e merenda finale. Il costo dell’iniziativa è di 20 euro: per info e prenotazioni telefonare al 345.4353185 o visitare la pagina Facebook di Perugia in Movimento.