Centenario Ordine degli architetti: le iniziative a Terni

In occasione del centenario della costituzione dell’Ordine degli architetti in Italia, l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni promuove un’iniziativa pubblica intorno al ruolo della professione e al contributo del lavoro degli architetti per la crescita e la qualità di vita della comunità. E’ una occasione di riflessione sulle qualità esistenti e sulle nuove sfide che attendono chi si occupa dell’attività edilizia e di trasformazione del territorio, con uno sguardo anche alla realtà locale.

Due momenti di incontro

L’iniziativa propone due momenti di incontro distinti. Il primo, venerdì 27 ottobre, ‘Architettura e territorio nella città del costruito’, dibattito e confronto sul ruolo dell’edilizia in un territorio e una città che non guardano più all’espansione, ma alla riqualificazione dell’esistente, al PalaSì di Terni. Il secondo, venerdì 10 novembre, ‘Ambiente, natura e architettura’, conferenza sul tema della sostenibilità ambientale e il ruolo dell’edilizia e della figura degli architetti per definire un nuovo approccio dell’intervento umano nel paesaggio, sempre al PalaSì di Terni. «Grande soddisfazione da parte mia e dell’intero Consiglio – è il commento del presidente Stefano Cecere – per la creazione degli eventi. Ringrazio l’Ordine e tutti quanti si sono adoperati per la realizzazione dell’iniziativa. Un’ottima occasione di crescita professionale personale e di spunto per lo sviluppo dell’intero territorio».