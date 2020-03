Ceplast, donazione da 25 mila euro

Ceplast S.p.A. attraverso l’iniziativa ‘CeplastNonSiFerma’ sulla piattaforma GoFundMe, ha provveduto a donare all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni un dispositivo trasportabile di biocontenimento, per un valore di circa 25 mila euro. Tale sistema permette lo spostamento anche in ambulanza, di pazienti infetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario come protezione dall’ambiente esterno. Marco e Stefano Centinari, e tutti i collaboratori della Ceplast spa, sono onorati di aver condiviso insieme a tanti amici, un gesto solidale, un messaggio di forza e di unione in questi giorni di emergenza sanitaria. Ceplast, che fa capo alla famiglia Centinari, è da oltre 40 anni impegnata nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione organizzata. La donazione è stata gestita e coordinata insieme alla task force voluta dal commissario dell’azienda ospedaliera, Andrea Casciari, e composta dal primario di anestesia/rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

