Il Comune di Cerreto di Spoleto ha pubblicato l’asta pubblica per l’assegnazione in locazione per i prossimi nove anni, con possibilità di proroga per altri nove, dell’Hotel Panorama, in via della Circonvallazione, e la concessione della piscina a uso pubblico annessa.

«Si tratta – spiegano dall’amministrazione comunale di Cerreto di Spoleto – di una struttura strategica, recentemente oggetto di lavori di ripristino e rafforzamento, posizionata nel cuore della verde Valnerina, a due chilometri dalla Spa termale ‘Bagni di Triponzo’, a dieci chilometri dal ponte tibetano più alto d’Europa di Sellano e nelle vicinanze di Cascia, Norcia e Castelluccio, Spoleto, Spello e Assisi».

La struttura turistico ricettiva conta 27 camere, la cucina, il ristorante, il bar e il salone delle feste, oltre ai locali di servizio, per una superficie di circa 1.300 metri quadrati. Ad arricchire e valorizzare l’intero complesso è stata realizzata la piscina a uso pubblico, posta all’estremità est dell’area. Annesso c’è anche uno spazio solarium di circa 100 metri quadrati. L’avviso per l’assegnazione in locazione scadrà venerdì 16 maggio alle 12. Per tutti i dettagli relativi all’avviso e la relativa documentazione è possibile visitare il sito internet del Comune di Cerreto di Spoleto, nella sezione ‘Bandi di gara e contratti – Avvisi’ dell’Amministrazione trasparente, accedendo a questo link.