Cinofilia: ai campionati di Cattolica, la Only Dogs di Terni conquista podi in serie

A Cattolica (Rimini) 1.600 cani-atleti e rispettivi conduttori, in rappresentanza di tutte le regioni, si sono confrontati per conquistare i titoli nazionali CSEN e FIDASC. Dal 7 al 10 dicembre si sono svolte le finali nazionali di cinofilia, evento più significativo dell’anno per tutto il movimento cinofilo italiano. Binomi formati da cani di tutte le razze e relativi conduttori, hanno partecipato nelle seguenti discipline: Agility, Rally, Hoopers, Obedience, Treibball, Nosework, Sheepdog, Mantrailing, PullOut, Disc Dog. L’exploit di presenze alla manifestazione, sapientemente organizzata da Massimo Perla (responsabile nazionale CSEN cinofilia) ha confermato la costante crescita della ‘cinofilia sportiva’. Per l’Umbria la Asd Only Dogs di Terni, di cui è presidente Daniele Gili, è stata premiata come scuola di eccellenza nazionale Hoopers 2023. I binomi della Only Dogs, addestrati dal coach Alessandro Sciarra, si sono distinti per la rilevanza dei risultati conseguiti. Nella disciplina Hoopers, per la categoria junior standard, Daniela Leli con Dea e Annamaria Cappiello con Jackson, per la categoria junior small Emi Tassinari con Nikita e Claudio Bittolo con Napoleone, per la categoria veterani small Emi Tassinari con Ginny, per la categoria avviamento small Manuela Fulginei con Sydney, per la categoria Veterani standard Martina Martino con Zeta: classificandosi tutti a podio, hanno messo in risalto l’Umbria come cuore pulsante della cinofilia nazionale.

Condividi questo articolo su