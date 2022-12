Circolo Scherma Terni, trionfo nazionale per Elena Sofia Massi

Un oro ed un bronzo per il Circolo Scherma Terni in occasione della prima prova grand prix Kinder Joy of Meeting di sciabola per under 14. Grande protagonista Elena Sofia Massi (bambine) e Gianfilippo Testasecca (ragazzi), entrambi capaci di conquistare il podio. La prima si è aggiudicata la vittoria battendo in finale Longo Aida Aprile (Accademia Scherma Milano) per 10-5, avviandosi così alla fase finale del Gran premio giovanissimi di Riccione previsto a maggio. Testasecca si è fermato in semifinale perdendo contro Jacopo Sciullo per 15-11.

