di Giovanni Cardarello

Alla vigilia della presentazione della campagna abbonamenti 2025/2026 del Perugia Calcio – le indiscrezioni parlano di aumento medio di 20 euro per curva Nord e gradinata – ferve l’attività del direttore generale sportivo Mauro Meluso, impegnatissimo a completare almeno il 75% della rosa da mettere a disposizione di mister Vincenzo Cangelosi prima della partenza per il ritiro.

Ritiro che, ricordiamo, si svolgerà dal 12 luglio al Predio Deportivo Lionel Messi di Ezeiza. La struttura ufficiale dell’Afa, l’Asociación del Fútbol Argentino, a 40 minuti di auto da Buenos Aires. In Argentina, Meluso e Cangelosi vogliono portare almeno cinque volti nuovi. Due difensori (Corsinelli e Saio), un centrocampista (Tumbarello) e due attaccanti (uno tra Bacchin ed Emmausso e la punta che dovrà contendere il minutaggio a Montevago).

Per quel ruolo Meluso sfoglia la margherita, consapevole della necessità di un colpo a basso costo, se non a parametro zero, ma di sicuro rendimento. Qualcuno che possa sostituire o integrare Montevago che lo scorso anno ha cantato e detto messa praticamente da solo. Trenta partite, 2.252 minuti e 13 gol per l’attaccante di Palermo senza mai un sostituto o un compagno di reparto all’altezza del suo impegno.

In tal senso i nomi sul taccuino sono tre. Marcello Trotta, classe 1992 svincolato dal fallimento della Turris e sui cui punta forte l’ambizioso L’Aquila di Pochesci. Il giovane attaccante Ivo Mammini, classe 2003, del Gimnasia y Esgrima La Plata e soprattutto, come riporta il sito web CalcioGrifo, Andrea La Mantia. Classe 1991, 14 reti e 1 gol nell’ultima serie B nel Catanzaro, valore di mercato 300 mila euro. La situazione cartellino è gestibile.

La Mantia è rientrato alla Spal (non iscritta alla serie C) dopo il prestito in Calabria e sarebbe felicissimo di tornare alle dipendenze del suo mentore Meluso. Il nodo è l’ingaggio. Un nodo che però con la cessione di Seghetti e quella, possibile, di Giunti sarebbe ampiamente superabile. Il nome giusto per accendere la piazza e per giustificare senza troppi patemi l’aumento del prezzo degli abbonamenti.