Degustazione di piatti tipici, musica e la tradizionale specialità di ‘casa’ legata alle ciriole all’ortiche ed alla frittata di verdure. Pochi giorni ed a Farnetta, frazione del comune di Montecastrilli, scatterà la 39° edizione della ‘Taverna del Curato’: come di consueto in campo per l’organizzazione della manifestazione è la locale pro loco. Primo giorno della festa fissato per giovedì 1° giugno, chiusura con lo spettacolo di Claudia Scarciafratte programmata per sabato 10.

