Clt, la rassegna ‘Musica e parole’ inizia con Mogol

Sarà l’amore per la musica il filo rosso che legherà gli appuntamenti della nuova rassegna promossa dal Circolo Lavoratori Terni. ‘Musica e parole’ prenderà il via sabato 11 febbraio nella biblioteca di via Muratori con uno dei protagonisti della musica leggera italiana: a raccontare una vita costellata di musica e poesia ci sarà Mogol.

‘Mogol si racconta’

Una rassegna vedrà il susseguirsi di personaggi noti e meno noti, appartenenti anche a mondi apparentemente distanti, come possono esserlo campioni dello sport e attori, ma uniti da un unico comune denominatore: la musica. Ognuno racconterà la propria carriera ed il proprio rapporto con la musica e gli appuntamenti saranno sempre impreziositi da musica dal vivo. In occasione di ‘Mogol si racconta’, le parole di colui che ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana, saranno accompagnate dalle voci di Gianni e Veronica Neri, dalla chitarra di Massimo Satta e dal pianoforte di Giuseppe Barbera. L’appuntamento, che si svolgerà alle 17.30, è promosso ed organizzato dal Circolo Lavoratori Terni e la produzione artistica è della Vocal Master Records.