Cluster Covid nella casa di riposo: positive 13 suore

Sono 13 le suore trovate positive, alcune delle quali con sintomi, nella casa di riposo ‘San Giuseppe’ in via del Giochetto, a Monteluce.

Alcune sono sintomatiche

La struttura eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie famiglie. C’è preoccupazione fra le autorità sanitarie, che comunque tengono la situazione sotto controllo, anche in virtù dell’età avanzata delle monache. La notizia è stata anticipata dal Messaggero.