Collescipoli, l’acqua è col ‘contagocce’: «Disagio enorme»

La segnalazione giunge da Collescipoli (Terni), in particolare da strada di Morgnano, dove da giorni le abitazioni private devono fare i conti con la penuria di acqua potabile: «Dai nostri rubinetti e da diversi giorni – denuncia un residente – ne sgorga pochissima, ad una pressione quasi nulla. Altro volte invece l’acqua non arriva per niente. Abbiamo già segnalato più volte il problema al SII ma ci hanno spiegato che non sono ancora riusciti ad individuare la causa». Intanto chi vive in quella zona, è costretto ad arrangiarsi come può, anche con taniche d’acqua recuperate altrove o portate da amici e parenti. «Speriamo che la cosa si risolva presto, perché il disagio è davvero grande».

