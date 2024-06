Collestatte Piano, c’è ‘Aquiloniamo’: si insegna ai bimbi a costruire aquiloni

Un evento dove sarà insegnato ai bimbi a costruire e far volare gli aquiloni. Ci sarà martedì 18 giugno a Collestatte Piano – campo sportivo – e si chiama ‘Aquiloniamo’: alle 11 saranno Virginia Garagnani e Pietro Livi a mostrare ai piccoli come muoversi su questo fronte. Ad organizzarlo sono le associazioni Ciav, Asd Collestatte La Cascata, pro loco Torreorsina e Cram Terni in collaborazione con la scuola comunale dell’infanzia ‘Valnerina nel bosco’.

L’iniziativa è parte del progetto ‘Vivi Bene Valnerina’: «I percorsi della salute che è un progetto di riqualificazione ambientale, salute urbana e rurale, di una zona per troppo tempo dimenticata nonostante la vicinanza con la Cascata delle Marmore e vuole ricreare un rapporto positivo tra le giovani generazioni e il territorio. A marzo in questa area è stato inaugurato il boschetto delle bambine e dei bambini intitolato a Egle Trabalza Fatati», viene sottolineato.

«A tutti i giovani alunni sarà consegnato un semplice ma utilissimo manuale scritto da Pietro Livi in forma semplice e accattivante che fornisce le indicazioni corredate da disegni esplicativi e tutto il materiale necessario per la costruzione degli aquiloni. Gli aquilonisti esperti seguiranno da vicino la costruzione e il lancio degli aquiloni. Ogni bambino potrà vedere il proprio aquilone volare e capirà che si possono realizzare grandi cose con un po’ di impegno. Gli organizzatori e gli Aquilonisti della Ruach invitano non solo i familiari, ma quanti hanno a cuore il nostro territorio a partecipare e aquilonare con i bambini». C’è il patrocinio del Lions Club Terni San Valentino, il Lions Club Terni Host, il Soroptimist Club Terni e l’Italian obesity network.