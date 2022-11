Collestatte: «Strade come ‘campi minati’». È protesta

Ancora disagi nella frazione di Collestatte, a Terni, dove la situazione delle strade del centro abitato è addirittura peggiorata rispetto a quanto segnalato già a ottobre scorso da alcuni residenti a seguito di un cantiere alla rete fognaria.

La polemica

Dopo le proteste, i lavori per il rifacimento dell’asfalto erano stati avviati, facendo tirare un sospiro di sollievo ai cittadini. Che però hanno esultato troppo presto. «A quasi un mese e mezzo di distanza siamo punto e a capo, anzi anche peggio, visto che il cantiere si è di nuovo fermato lasciando la strada in condizioni ancora più disastrate di prima» spiega una residente. Recinzioni in mezzo alla via, tubi a vista, tombini e ciottoli vari rappresentano una vera corsa a ostacoli per tutti coloro che, anziani in primis, ogni giorno devono transitare a piedi per le strade interessate. «Da informazioni che ho potuto raccogliere da un operaio – dice ancora la residente – sembra che il problema che blocca il cantiere sia dovuto alle tubature che transitano lungo la via, troppo esposte in superficie. Devono quindi essere interrate, ma il lavoro è impegnativo anche economicamente. Per questo tutto è stato bloccato di nuovo e nessuno si è più visto. E noi quanto dovremo attendere ancora? Il rischio serio è che qualcuno si faccia male davvero».