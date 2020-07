Rottura adduttrice acquedotto: stop treni

Problema di non poco conto in zona Collestrada, a Perugia. Nella serata di lunedì Umbra Acque ha comunicato la rottura dell’adduttrice idrica ‘Vecchia Bagnara’: «Ha dato origine – spiega la società – ad uno smottamento della scarpata nei pressi del tratto ferroviario Foligno-Terontola; ha obbligato Rfi all’interruzione del transito ferroviario. Il personale operativo dell’azienda ha prontamente provveduto alla riparazione della condotta idrica; il transito ferroviario provvisoriamente interrotto in attesa delle verifiche tecniche sulla stabilità della scarpata».

