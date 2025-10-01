di G.C.

Tante le persone presenti all’auditorium Giovanni Paolo II del santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Todi) per la presentazione del nuovo libro sulla Beata Speranza di Gesù scritto da don Mauro Angelini, Rettore della Chiesa del Gesù. Il libro, dal titolo ‘La beata Madre Speranza di Gesù e la mistica dell’amore misericordioso – Verso l’infinità profondità della realtà quotidiana’ è stato presentato il 30 settembre in occasione del compleanno di Madre Speranza. Presenti all’iniziativa, oltre l’autore, il maestro Giulio Rapetti – in arte Mogol – che ha curato la prefazione e monsignor Domenico Cancian Nardini, vescovo emerito di Città di Castello.

LE FOTO