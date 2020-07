Colpita dai massi in forra: donna soccorsa

Travolta dai massi mentre scendeva dal monte Cucco, lungo la forra del Rio Freddo (Costacciaro), insieme ad altre due persone fra cui una guida del posto. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio intorno alle ore 15 ed ha causato il ferimento di una donna di circa 40 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e del nucleo speleo alpino fluviale del comando provinciale di Perugia. Gli uomini del 115 hanno recuperato la donna, trasportandola fino all’ambulanza per il successivo trasferimento all’ospedale di Branca-Gualdo Tadino. Il sindaco di Costacciaro intanto – si apprende dai vigili del fuoco – ha chiuso la tratta in cui è avvenuto l’incidente per consentire le indagini necessarie.

