Comune di Terni: «Indennità turnazione crea forti disparità»

della Fp Cisl Terni

Come nel calcio, così anche fra il personale del Comune di Terni esistono una serie A, una B e una C, ovvero rispettivamente gli istruttori di vigilanza, gli istruttori educativi e i normali dipendenti comunali. Nell’atto di indirizzo approvato con D.G.C. n. 302 del 06/12/2021 si utilizza lo stato di emergenza legato alla pandemia come ‘pretesto’ per aumentare l’indennità di disagio dei S.E.C. da 1 a 5 euro al giorno lavorativo, perché secondo l’amministrazione e qualche sindacato, il personale educativo avrebbe effettuato la prestazione lavorativa entro mutate condizioni lavorative a causa del Covid-19.

Il vero motivo è che si ci è accorti che l’indennità di turnazione delle educatrici comunali ‘non era dovuta’ in quanto contraria a quanto stabilito dall’art. 23 del CCNL 21.05.2018 e hanno trovato questo ‘artificio contrattuale’ per compensare questo errore con l’aumento dell’indennità di disagio.

Siamo contrari perché tale soluzione di ripiego comporterebbe un onere che dovrebbe essere economicamente sostenuto da tutti gli altri dipendenti con il fondo comune per il salario accessorio. Si tratta pertanto di un prelievo iniquo, che ignora che le mutate condizioni di lavoro, legate al Covid, sono state vissute da tutti i dipendenti.

L’indennità di turnazione non può essere uno strumento di ristoro per diversi generi di mancanze. Deve essere riconosciuta solo qualora vi siano i presupposti previsti dalle normative dedicate. È inoltre inaccettabile che oltre il danno vi sia anche la beffa di argomentare che il prelievo dal fondo di tutti i lavoratori serve a riconoscere solo il disagio aggiuntivo di una sola categoria di dipendenti. Nel distribuire le risorse del fondo di produttività necessitano equità ed equilibrio tra categorie di lavoratori.