Comune Terni, assunzioni polizia Locale: scelto il poker per le valutazioni

di S.F.

La comandante e dirigente della polizia Locale Gioconda Sassi, il collega alla mobilità/urbanistica Claudio Bedini, la funzionaria di vigilanza con elevata qualificazione Manuela Schibeci e, nel ruolo di segretario, il funzionario di vigilanza David Rugeri. Saranno loro a formare la commissione valutatrice per le 222 manifestazioni di interesse arrivate a palazzo Pierfelici per l’ingresso di 20 istruttori di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato: la firma è della dirigente Grazia Marcucci e l’atto arriva in seguito alla scadenza dell’avviso pubblico. Come noto, in tal senso, sono state ‘congelate’ le prove del concorso pubblico. Se ne parlerà più avanti. La commissione potrà disporre complessivamente di «massimo 10 punti per valutare i titoli, 20 punti per valutare il curriculum formativo e professionale, 30 punti per valutare l’esito del colloquio». L’impegno di spesa 2024 per questo iter è di poco superiore al mezzo milione di euro.

‘MARETTA’ PER LA SOSPENSIONE DELLE PROVE CONCORSUALI