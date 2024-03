Comune Terni, polizia Locale: si ‘congelano’ prove concorso

Non si concluderà ad aprile il concorso pubblico del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 20 istruttori di vigilanza. Il calendario reso noto a febbraio è sospeso, motivo? L’elevato numero di manifestazioni di interesse arrivate a palazzo Spada dagli idonei in graduatorie di concorsi di altri enti. Resta attivo l’iter per i due funzionari di vigilanza.

Sono 222. La motivazione



In sostanza dall’ufficio concorsi è partita la missiva con la quale si ufficializza la sospensione del calendario delle prove selettive. La motivazione è chiara: «Tenuto conto dell’elevato numero di domande pervenute (222) per la partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, si intendono temporaneamente sospese fino a nuova determinazione al fine di concludere il procedimento della prodromica procedura utile all’espletamento del concorso pubblico». Bene, quando si prosegue con la procedura? Aggiornamenti ci saranno con un nuovo avviso che sarà pubblicato «indicativamente a far data dal mese di giugno 2024», utile a fornire la comunicazione per le prove. In origine si sarebbero dovute tenere il 25-26-27 marzo (fisiche), 17-18-19 aprile (scritto) e 29-30 aprile (orale).