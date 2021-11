Concorso geometri Terni chiuso: tre assunzioni, i nomi

di S.F.

In questo periodo in Comune a Terni c’è lavoro – in qualche caso anche imprevisti – per dirigenti e commissioni varie per i concorsi in fase di conclusione. In tal senso venerdì è arrivata la chiusura del cerchio per uno degli iter avviati lo scorso 26 gennaio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori geometri: c’è l’esito definitivo dopo il lavoro di valutazione svolto dal dirigente Claudio Bedini (presidente), Marina Garzuglia, Stefano Marinozzi e Piero Lelli, con Francesco Ribeca segretario.

Chi entra

Le istanze pervenute in Comune erano state 187, poi man mano ci sono stati i ‘tagli’ con le varie prove. I primi tre sono Chiara Girolmetti – l’unica con una votazione sopra quota 50 -, Francesco Lacchè e Marco Cioccoloni, i migliori dei 14 che erano stati ammessi allo step conclusivo della procedura. La graduatoria resterà valida per due anni: «Prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato – sottolinea il dirigente al personale Francesco Saverio Vista – l’amministrazione si riserva di effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione, così come previsto dallo stesso bando di concorso. La stipula del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio saranno, inoltre, subordinati all’effettiva possibilità d’assunzione, da parte dell’Ente, in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa, nonchè alle disponibilità finanziarie».