di S.F.

Un bel po’ di movimento nella direzione lavori pubblici del Comune di Terni, con aumento di carico per il dirigente Piero Giorgini e il funzionaro con elevata qualificazione Matteo Bongarzone. Tutto legato alla partenza ‘in comando’ dell’ingegnere Nazareno Claudiani in direzione azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.

NERI IN PENSIONE, CAMBIANO I ‘PESI’ AI LAVORI PUBBLICI

Cosa è successo? Claudiani – per circa 15 anni energy manager del Comune di Terni con posizione organizzativa e responsabile di varie iniziative legate alla riqualificazione tecnicoenergetica del patrimonio comunale – dal 2 maggio è andato a rinforzare la struttura complessa tecnico-patrimoniale e di ingegneria clinica del ‘Santa Maria’. Motivo? L’azienda ospedaliera ternana ha chiesto al Comune (era l’11 marzo) di potersi avvalere della collaborazione di Claudiani con posizione di ‘comando’. Acconsentito.

CLAUDIANI NEL GRUPPO PER IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI

E così è andata, l’ex energy manager del Comune sarà nella struttura diretta da Gianni Fabrizi fino al 1° maggio 2026. Claudiani era Rup di un bel po’ di procedure e dunque, giocoforza, palazzo Spada ha firmato le sostituzioni: Giorgini (che già deve tenere d’occhio partite belle pesanti come il progetto stadio-clinica, l’intervento Pnrr del teatro Verdi e, in ultimo, la realizzazione del sottopasso di Cospea, tra gli iter più attenzionati nella legislatura Bandecchi) ora diventa responsabile del procedimento della riqualificazione funzionale degli impianti illuminotecnici e antincendio dell’anfiteatro Fausto (86 mila euro), la riqualificazione energetica della Bct (II stralcio, raffrescamento) per 608 mila euro e il lavoro tecnicoenergetico sulle torri-faro del ‘Liberati’ (seconda fase, 70 mila euro).

Bongarzone – Rup del Verdi – invece si ‘prende’ il miglioramento sismico (I stralcio) dell’ex convento di Colle dell’Oro, con importo fissato a quota 1,1 milioni di euro. Restano tuttavia tre interventi dove c’è ancora da individuare il nuovo Rup: si tratta del lavoro sui certificazione di prevenzione incendi per il Caos/Secci, Adisu a San Valentino e la scuola infanzia Valnerina. Per Claudiani, ovviamente, c’è la revoca della nomina da Rup per le sette operazioni. Nei suoi confronti erano giunte altre quattro richieste di mobilità temporanea dal ministero del lavoro, università di Perugia, dipartimento della Protezione civile della presidenza dei Consiglio e per la transizione digitale.