di S.F.

In Comune a Terni c’è chi, da oggi, può ‘vantare’ una doppia posizione di elevata qualificazione. Si tratta di Stefano Carloni che, in via temporanea, avrà ad interim un altro incarico. L’atto è stato firmato nella giornata odierna.

NOVEMBRE 2024, FALCETTI RUP DEL CAMPOSCUOLA: SI CAMBIA

Ciò accade perché la dirigente alle risorse umane, Grazia Marcucci, ha concesso la sospensione del rapporto di lavoro alla posizione di elevata qualificazione Giacomo Falcetti (che tra l’altro è Rup della complessa e lunga partita del camposcuola ‘Casagrande’) per tre periodi: quello in corso fino al 26 settembre, dal 13 al 17 ottobre e dal 10 al 28 novembre 2025. Motivo? Il richiamo militare, come d’altronde impone il decreto legislativo 66 del 2010.

Falcetti è una delle EQ della direzione (governo della cura e la tutela del patrimonio immobiliare) e ora il dirigente Federico Nannurelli ha deciso di dare l’incarico ad interim a Carloni. Che è già elevata qualificazione al governo delle infrastrutture di viabilità e mobilità: a lui viene riconosciuta «la maggiorazione della retribuzione di risultato del 25% del valore della retribuzione di posizione, in considerazione della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale». Sarà lui dunque a prendersi di petto la situazione del camposcuola. Quantomeno fino al rientro di Falcetti.