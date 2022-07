Comune Terni, non c’è numero legale: nuovo stop per il consiglio

Il consiglio comunale di Terni sulla nomina dei componenti della commissione comunale – era già saltato due settimane fa per lo stesso motivo – per la qualità architettonica ed il paesaggio non s’ha da fare. E di conseguenza nemmeno la discussione sull’assestamento generale di bilancio, da approvare entro la fine del mese e pronto al secondo punto dell’ordine del giorno: niente numero legale si alle 15.45 (15 badge inseriti, la maggioranza da sola non è riuscita a superare il numero minimo) che alle 16.15, tutti a casa. Finisce rapidamente la seduta di lunedì pomeriggio a palazzo Spada. Giocoforza l’ulteriore appuntamento sarà calendarizzato entro venerdì.

