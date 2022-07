Terni, il consiglio salta sulla commissione edizilia: stop alle 18

di S.F.

La nomina dei componenti della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Per ora non s’ha da fare: il consiglio comunale di Terni è ‘saltato’ al momento di trattare il punto dopo la presentazione del sindaco Leonardo Latini. Erano previste otto differenti votazioni, tante quante sono le terne di professionisti al centro dell’attenzione. Se ne riparlerà più avanti.

Le proposte della giunta

La proposta della giunta è dello scorso 8 giugno: «I nominativi – le parole di Latini – arrivano dopo aver sentito gli ordini professionali, ci sono stati dei tavoli tecnici con le associazioni di categoria». Per ogni terna singola votazione nel rispetto della segretezza del voto, ma la scheda consegnata ai consiglieri ha fatto scattare più di qualche perplessità. Fatto sta che Francesco Filipponi, in conduzione dell’assise, non ha potuto far altro che constatare la mancanza del numero legale. Attesa di trenta minuti senza esito, alle 18 tutti via. Non mancherebbero i contrasti interni alla maggioranza su un paio di nomi selezionati.

Le terne da votare