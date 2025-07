di S.F.

Scende in Comune a Terni l’ammontare dei premi per il personale, come d’altronde lo stanziamento iniziale. Il report sintetico 2024 è stato pubblicato giovedì e parla di una cifra distribuita di 1 milione e 19 mila euro su 656 unità valutate in tutto.

LE CIFRE NEL CORSO DEL TEMPO

Si parte da un dato base: rispetto al 2023 è scesa la somma stanziata iniziale (era di 1 milione e 275 mila euro), mentre sono aumentate le unità valutate (da 625 a 656). Bene, l’esito? Il dato più alto è, inevitabilmente, per la produttività collettiva dei dipendenti: distribuiti 616 mila euro ad un totale di 589 unità. Per quel che concerne le valutazioni emerge un incremento niente male per coloro che hanno ottenuto una valutazione inferiore al 90: dai 4 del 2023 ai 18 del 2024. La percentuale passa da 0,72% a 3,06%.

L’ASCESA DAL 2022 AL 2023 DEI PREMI

Poi le retribuzioni di risultato per le elevate qualificazioni e le alte professionalità. Le unità valutate sono 55 per un totale di 98.939 euro distribuiti: decremento di poco meno di 15 mila euro nel confronto con il 2023. Lo scorso anno tutti ottennero il 100% di valutazioni oltre il 98, ora si è passati al 98,19% a causa di un singolo dipendente che ha un punteggio tra il 90 e il 98. Infine le indennità di risultato dei dirigenti (11 unità valutate nel 2023, 12 nel 2024). Cifra? 304 mila euro, nel 2023 fu di 294.634.