Tutti adeguati, soddisfacenti e in qualche caso eccellenti. Con un solo giudizio ‘scarso’ – per uno dei parametri -, quello per la pubblica illuminazione: questo il quadro sintetizzato nella presa d’atto del monitoraggio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Terni. L’approvazione è arrivata nel corso della seduta di giunta della scorsa settimana.

I giudizi hanno riguardato i parcheggi di superficie, ‘San Francesco-Rinascita’, parco Cardeto, servizio farmaceutico, refezione e trasporto scolastico, piscine comunali, palatennistavolo, stadio Liberati, impianti sportivi minori e pubblica illuminazione. Proprio per quest’ultimo è arrivato l’unico ‘scarso’ dell’atto: riguarda il giudizio sintetico sul livello di rispetto degli obiettivi di efficienza. C’è invece la X su ‘adeguato’ per ciò che concerne il rispetto degli standard di qualità: «Si evidenzia la necessità di introdurre programmazione di interventi di efficientamento finalizzati alla riduzione dei costi energetici, stante l’elevata percentuale (circa 70%) di impianti con corpi illuminanti efficientabili», viene specificato. Come noto è in corso la procedura per il nuovo affidamento con project financing.

Le eccellenze? Per palazzo Spada il voto massimo è per il servizio farmaceutico e, per una singola voce, per la gestione dello stadio e dell’antistadio ‘Taddei’. Il resto è tutto tra l’adeguato ed il soddisfacente, come riportato nell’atto integrale che pubblichiamo sopra. A firmare la delibera di giunta sono il sindaco Stefano Bandecchi e il direttore generale Claudio Carbone.