Terni, tempestività pagamenti Comune: 12 giorni nel 2022

di S.F.

Quanto ci mette il Comune di Terni a pagare ciò che deve per l’acquisto di beni, servizi e forniture? Un dato che interessa un bel po’ di persone considerando la mole di denaro che circola tra affidamenti e quant’altro. L’aggiornamento in merito all’intero 2022 – fa seguito agli aggiornamenti su base trimestrale – è stato pubblicato nella giornata di martedì dalla direzione attività finanziarie. D’altronde è un passaggio obbligatorio legato al decreto legislativo 33 del 2013 e vale per tutte le pubbliche amministrazioni: per l’anno appena concluso c’è un dato medio di 12.3 giorni, con calcoli basati su una circolare del Mef 2015 e su un dpcm del 2014. Di fatto la metà rispetto a quanto si era registrato nel 2021, quando erano stati messi nero su bianco 25.43 giorni, mentre nel 2019 si era partita da quota 28.