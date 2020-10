‘Contaminazioni’, liceo ‘Metelli’ protagonista

Prosegue a Narni il festival della sociologia e, all’interno della kermesse, si tiene – fino al prossimo 25 ottobre, presso l’auditorium ‘Bortolotti’ nel complesso di San Domenico – la mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Contaminazioni’, organizzata dall’associazione Minerva MinervAArte. La direzione artistica è curata da Mauro Pulcinella, con la collaborazione artistica di Ugo Antinori. La presentazione è invece di Roberto Rapaccini e Mariacristina Angeli. Fra le opere esposte, ci sono anche quelle degli studenti del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, diretto da Roberta Bambini: parliamo di Aurora Binarelli, Marica Barzellotti, Michela Calzuoli, Sara Coppoli, Samantha Raeli e Filippo Biscetti.

Sopravvivenza artistica

‘Contaminazioni’ è l’evento artistico centrale del festival della sociologia, ma anche il punto di confluenza di altre manifestazioni che documentano le vicende dell’arte e degli stimoli sociali e culturali ai tempi del Covid-19. Multimedialità digitale e mezzi tradizionali, come foto e scrittura, per sintetizzare le modalità di ‘sopravvivenza’ delle esigenze artistiche e culturali nei lunghi mesi in cui la pandemia ha imposto l’isolamento.