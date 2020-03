Conte: «400 milioni per fare la spesa»

Conferenza stampa nella prima serata di sabato del premier Giuseppe Conte, per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. «Il numero delle vittime, ormai superiore a 10 mila, è una ferita enorme per tutti noi. Credo sia doveroso un commosso pensiero per loro ed i familiari. C’è però un dato che ci incoraggia, quello dei guariti che oggi (sabato, ndR) è stato il più alto sinora, ma restiamo vigili. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato, che c’è. Non giriamo lo sguardo dall’altra parte, siamo consapevoli che in tanti soffrono sul piano psicologico e materiale. Anche per questo ci siamo attivati subito per varare un provvedimento urgente: ho appena firmato, in anticipo rispetto al termine di maggio, un Dpcm che prevede 4,3 miliardi di euro agli oltre 8 mila Comuni d’Italia. A questo fondo, con ordinanza della Protezione civile, aggiungiamo 400 milioni: anticipo riservato alle persone che non hanno soldi per fare la spesa. Ne deriveranno buoni spesa per generi alimentari in collaborazione con tutta la catena del volontariato e del terzo settore. Dalla settiana prossima confidiamo che i sindaci possano erogare concretamente questi buoni spesa o consegnare direttamente generi e derrate alimentari alle persone che ne hanno bisogno».

Il ministro delle finanze Roberto Gualtieri ha spiegato che «con questo provvedimento rendiamo subito disponibili risorse per i Comuni, per poter aiutare le persone più in difficoltà a reperire generi alimentari, prodotti di prima necessità. Il metodo più rapido è stato quello del Dpcm che eroga l’anticipazione di 4,3 miliardi di risorse del fondo di solidarietà per i Comuni, per i loro bilanci, e 400 milioni con ordinanza Prociv che saranno distribuiti ai Comuni secondo dimensione demografica e caratteri socio economici per fare subito un aiuto a chi è in difficoltà. Con buoni spesa e distribuzione diretta di generi alimentari e prodotti di prima necessità». Gualtieri ha ringraziato «chi è riuscito in tempi record a rendere disponibile questa misura, che sarà attiva già da domenica, a partire dal presidente dell’Anci, Antonio De Caro». Lo stesso De Caro ha chiarito che «in queste ore ai sindaci arrivano centinaia di richieste di famiglie in difficoltà. Abbiamo messo in campo ogni energia che è presente nelle nostre comunità, risorse comunali, donazioni di aziende, di singoli cittadini. Una rete straordinaria condotta dai volontari che operano ogni giorno nei nostri comuni. Il provvedimento concordato in queste ore, ci permette di dare una risposta immediata, a ‘zero burocrazia’. Tutti coloro che ne avranno bisogno potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Ancora una volta faremo la nostra parte».

Sui temi europei, di sostegno agli Stati colpiti e sul ‘Coronabond’, Conte ha detto che «l’Europa deve dimostrare di essere all’altezza di questo momento storico. Uno shock sociale ed economico che riguarda ogni Stato membro. Ci si dimostri adeguati a questa emergenza. Noi siamo del tutto consapevoli dello sforzo comune che ci viene richiesto dalla Storia. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore per ottenere una risposta europea forte, vigorosa e coesa». Conte: «Serve un ventaglio di risposte vigorose e straordinarie, sul piano sanitario ed economico, da parte dell’Europa». Gualtieri: «Dal 1° aprile si potranno avere erogati i 600 euro, vogliamo rafforzare e allargare tale misura. Il punto non è riformare strumenti ordinari, ma di far fronte ad una situazione straordinaria, erogare somme necessarie a chi ne ha bisogno. L’Europa deve sostenere lo sforzo economico dell’emergenza e per la ripartenza, un grande piano Marshall che rilanci l’economia e sostenga la ripresa, facendo tesoro di questa esperienza».