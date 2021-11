Controlli sul ponte delle Marmore: chiuso verso Terni mercoledì

Nell’ambito dei controlli periodici che Anas svolge sui ponti e i viadotti della rete stradale di competenza, nella giornata di mercoledì 10 novembre si svolgerà un’ispezione tecnica specialistica sul ponte ‘delle Marmore’, lungo la strada statale Terni-Rieti. Per consentire lo svolgimento delle attività – riferisce la stessa Anas -, la strada sarà temporaneamente chiusa in direzione Terni dalle ore 9.30 alle 16.30. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato, con uscita obbligatoria in corrispondenza della rotatoria all’imbocco della galleria Valnerina.

