Coppia aggredita a Fontivegge: tre dominicani denunciati

Si trovavano nella zona della stazione d Fontivegge, a Perugia, quando sono stati aggrediti e feriti da alcuni soggetti. Vittima del fatto è una coppia – 32enne originario dell’Ecuador lui, 41enne colombiana lei – che, dopo il trasporto in ospedale da parte del 118, ha riferito alla polizia che un gruppo di persone di nazionalità dominicana, dopo averli insultati, li aveva picchiati per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Le indagini della polizia perugina, supportate dalle immagini delle telecamere presenti in zona, hanno consentito di accertare che si trattava di due donne da 31 e 20 anni e di un 32enne, tutti originari della Repubblica Dominicana e quindi denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate. All’atto della perquisizione, il 32enne è stato trovato anche in possesso di una pianta di marijuana.

