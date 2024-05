Coppia umbra vince il contest fotografico di ‘Io e Te, ristorante per due’: «Solo emozioni»

LE FOTO

di Rosa Sgrò (Terni) e Michele Bomboletti (Perugia)

Ci siamo conosciuti con uno sguardo e un sorriso in mezzo ad una folla di persone ad un festival; un vero e proprio colpo di fulmine tra odori, gusti e bellezze orientali. Da allora sono passati più di quattro anni e ci siamo vissuti in tutte le nostre sfumature, passando tra esperienze piene di gioia e periodi dolorosi che però ci hanno insegnato che, molto spesso, è l’ironia la chiave di tutto, ma non solo… Anche un buon bicchiere di vino e del buon cibo non guastano! A questo proposito abbiamo deciso di partecipare al primo contest fotografico organizzato dalla direzione di ‘Io e Te, ristorante per due’, ormai davvero famoso come il ristorante di coppia più piccolo al mondo, l’ideale per noi! Ci siamo iscritti davvero per gioco, pur sapendo che non sarebbe stato facile viste le belle foto degli altri concorrenti… Eppure, tartassando i nostri amici e con una buona dose di fortuna siamo riusciti proprio a vincere!

Una battaglia entusiasmante e nuova a suon di like che si moltiplicavano giorno dopo giorno, fino all’ultimo minuto a disposizione di tutti per poter votare: bellissima, nuovissima e romantica esperienza di cui siamo grati a tutti quelli che ci hanno votato. L’ambiente sempre ben curato assume una valenza fondamentale sotto l’occhio vigile di Monia, titolare e punto di riferimento, una donna organizzata ma anche creativa, che ci ha dato tanti spunti anche per il nostro matrimonio che celebreremo proprio lì, nella elegante e moderna Tenuta Marchesi Fezia all’interno della cui proprietà si trova ‘Io e Te, ristorante per due’: ci sposeremo con una cerimonia civile che verrà officiata proprio da lei.

Tornando all’esperienza di ‘fotomodelli per una sera’ – il premio per la coppia vincitrice era infatti diventare i testimonial della nuova campagna pubblicitaria di ‘Io e Te’, oltre ovviamente ad un’esclusiva cena – siamo entrati in questo mood da rivista di gossip con l’aiuto di Martina, una giovane make up artist molto graziosa e professionale che si è occupata del trucco della sottoscritta, Rosa Sgrò, e di Gianluca Massoli, il fotografo, e il suo assistente nonchè figlio Matteo: hanno reso più divertente e leggera la serata togliendoci dall’iniziale ovvio imbarazzo di scambiarci abbracci ed effusioni davanti all’obiettivo! Scatto dopo scatto il tempo sembrava non esistere più: dentro, fuori il ristorante, sul vialetto di ingresso, scatti a volontà proprio come due fotomodelli: non dimenticheremo davvero mai questa esperienza! E saremmo andati avanti ancora ore tra una risata e l’altra, se nostra figlia, che abbiamo portato con noi, non ci avesse richiamato all’ordine con la frigna del sonno!

Ricorderemo come un momento magico il lancio della lanterna dei desideri che è riuscita a volare nonostante si fosse un pò sbruciacchiata a causa del vento (e anche la bruciatura era a forma di cuore, tutto diventa romantico in quel posto!). ‘Io e Te, ristorante per due’ è veramente un posto magico, ti senti a casa ma allo stesso tempo vieni coccolato come un re e una regina: l’idea di questo ristorantino per due la troviamo geniale e sicuramente verrà imitata d’ora in poi da molti, ma di ‘Io e Te’ siamo sicuri ne rimarrà solo uno, l’originale! A renderlo ancor più, se possibile, straordinario è di certo anche il posto dove si trova ubicato, una location incantevole, immersa nella nostra meravigliosa campagna umbra dai mille colori di cielo all’imbrunire. Modelli per una notte: anche questa esperienza la metteremo nel cassetto della nostra favola d’amore….