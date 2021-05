Coprifuoco dalle 23 già dal 18 maggio. Novità sulle riaperture

Coprifuoco dalle ore 23 alle 5 a partire da martedì 18 maggio e successiva abolizione da giugno. Queste alcune delle misure indicate lunedì in seguito alla riunione della cabina di regia del governo su ulteriori allentamenti e riaperture: le indiscrezioni sono de Il Corriere della Sera. Il consiglio dei ministri è stato convocato alle ore 18.30 per varare il nuovo decreto. L’obiettivo del premier Mario Draghi è chiudere il nuovo provvedimento entro la serata. Novità anche per quel che concerne la modifica dei parametri per il cambio di fascia delle Regioni.

IL DECRETO ATTUALMENTE IN VIGORE

Centri commerciali, palestre e ristoranti: le indicazioni

Le proposte sono diverse e riguardano diversi ambiti:

nelle regioni bianche, coprifuoco abolito dal 1° giugno. Nelle altre, a mezzanotte dal 7 giugno e abolizione dal 21 giugno;

via libera ai matrimoni dal 15 giugno – all’aperto e al chiuso – con ‘green pass’;

riapertura delle palestre dal 24 maggio;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò dal 1° luglio;

piscine al chiuso e centri termali aperti dal 1° luglio;

centri commerciali aperti dal weekend del 22 maggio;

al bar si potrà consumare al bancone dal 1° giugno;

ristoranti, dal 1° giugno consentite le cene al chiuso;

corsi di formazione, via libera dal 1° luglio;

congressi ok dal 15 giugno con ‘green pass’;

riaprono dal 15 giugno i parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, riapertura dal 1° luglio;

discoteche e sale da ballo restano sospese;

presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive: è autorizzata dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

