Corciano, Covid: muore l’ex vicesindaco

A dare il tristo annuncio è stato il sindaco di Corciano Cristian Betti, sabato mattina, via Facebook. Sabrina Caselli, ex vicesindaco e insegnante, è scomparsa nella notte all’ospedale di Perugia dove era ricoverata da giorni nel reparto di rianimazione. Aveva compiuto 63 anni pochi giorni fa. «Ha lottato per diversi giorni in terapia intensiva – ha detto un commosso Betti -, lottando contro questa malattia subdola, tremenda, che purtroppo l’ha strappata a noi e soprattutto all’affetto dei suoi cari. Sabrina è stata una figura molto importante della nostra comunità perché, oltre ad aver cresciuto tante generazioni, con un amore materno e una passione incredibili, nella sua vita si è sempre spesa per gli altri. Anche nel suo impegno politico nell’amministrazione comunale, in cui era entrata nel 1995 come consigliere. Nel 1999 era entrata in maggioranza, dal 2004 al 2009 aveva svolto il ruolo di assessore e poi dal 2009 al 2018 era stata vicesindaco, prima con Nadia Ginetti e poi anche con me nel mio primo mandato da sindaco. Descrivere con poche parole Sabrina è veramente dura: è una persona veramente solare, generosa, dinamica, umana, sensibile. Una persona che si faceva in quattro per aiutare gli altri, soprattutto chi viveva delle difficoltà importanti. Questo è un qualcosa che ci porteremo dentro per sempre, nel nostro cuore. Quando tutto questo finirà, perché finira, saprem o ricordarla nel modo migliore possibile, come merita».

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Perugia

«Alle famiglie – la nota – e ai più stretti parenti, l’amministrazione comunale di Perugia esprime tutta la sua vicinanza. In particolare l’assessore alla sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Perugia, Luca Merli, all’epoca consigliere comunale a Corciano, la ricorda con affetto per le spiccate doti umane, sociali e politiche».

La senatrice Ginetti: «Era una collaboratrice leale»

«Esprimo il mio profondo – il commento di Nadia Ginetti, senatrice di Italia Viva ed ex sindaco di Corciano – cordoglio per la prematura scomparsa di Sabrina Caselli, una donna da un carattere forte e dal forte impegno sociale, sempre presente in ogni circostanza. Il suo lungo impegno nel Comune di Corciano parte dal 1999 in maggioranza. Poi, con la mia elezione a sindaco, dal 2004 ha fatto parte della giunta diventando poi vicesindaco fino al 2012. Il suo è stato, quindi, un lungo percorso di impegno politico per il territorio e per la nostra comunità. Sabrina era sempre presente, molto amata, una donna forte con la quale spesso mi sono scontrata nel merito ma una collaboratrice leale alla quale non posso che dire grazie. Sono profondamente addolorata – conclude – ed esprimo le mie condoglianze a tutta la famiglia a cominciare dal marito Ivo ai figli Ilenia ed Alessio».

Il cordoglio di Anci Umbria

Anche Anci Umbria, attraverso il presidente Michele Toniaccini e il segretario Silvio Ranieri, si unisce al cordoglio per la scomparsa: «Noi tutti, ma in particolar modo chi ha avuto l’onore di poter lavorare al fianco di Sabrina, ne ricorderemo il grande impegno verso i cittadini, la passione per la politica e le straordinarie doti umane. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e della città di Corciano».