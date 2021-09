Il Lotto premia un fortunato giocatore di Corciano, in provincia di Perugia, con una vincita da oltre 62 mila euro realizzata grazie a una puntata sui numeri 1 – 16 – 19 – 65, che gli ha permesso di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto, riferisce Agipronews, ha distribuito in tutta Italia oltre 6,3 milioni di euro, per un totale di 780 milioni dall’inizio del 2021.

