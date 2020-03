Coronavirus, a Perugia vigili col megafono

Condividi questo articolo su

















Visto che per molti è ancora difficile da capire, a Perugia i vigili urbani scendono in campo col megafono per dire alle persone che devono stare a casa e non sottovalutare il rischio contagio. Chiusi i parchi e i principali esercizi commerciali, restano aperti al pubblico solo gli alimentari e i negozi che vendono articoli sanitari (pur con ingressi contingentati), quindi la presenza in giro deve essere limitata allo stretto necessario. Le immagini sono state girate a Ponte San Giovanni. In basso, invece, trovate il servizio prodotto dal comune di Perugia sul servizio di volontariato della protezione civile, gruppo ‘Perusia’: una grande mobilitazione spontanea di cittadini che garantisce il diritto a livello nazionale ad essere soccorso con professionalità.

Per qualsiasi vostra richiesta o domanda vi rispondono tutti i giorni a questi numeri: 0755773116 – 0755773117

SPECIALE CORONAVIRUS IN UMBRIA

IL NOSTRO GIRO PER LE STRADE DI PERUGIA

LA BELLEZZA DI CI ASPETTA

Anche la protezione civile al lavoro (video)