Coronavirus, a Perugia vigili col megafono

Visto che per molti è ancora difficile da capire, a Perugia i vigili urbani scendono in campo col megafono per dire alle persone che devono stare a casa e non sottovalutare il rischio contagio. Chiusi i parchi e i principali esercizi commerciali, restano aperti al pubblico solo gli alimentari e i negozi che vendono articoli sanitari (pur con ingressi contingentati), quindi la presenza in giro deve essere limitata allo stretto necessario.

