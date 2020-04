Coronavirus, Ancri dona 300 mascherine

L’Ancri (Associazione insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica italiana) sezione Foligno-Valle Umbra venerdì mattina ha consegnato 300 mascherine chirurgiche lavabili al 118 e al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che ha visto la consegna, giovedì, di 850 mascherine dello stesso tipo all’ospedale di Foligno.

«I sanitari in prima linea in questa ‘guerra’»

L’iniziativa, voluta dal presidente cavaliere Gianluca Insinga è stata messa in atto da due soci ternani, l’ufficiale Vincenzo Ferrara ed il cavaliere David Rugeri, che hanno consegnato i presidi direttamente alla dottoressa Donatella Granati del 118 e al dottor Giorgio Parisi del Pronto soccorso, in prima linea nella lotta contro il coronavirus. «Siamo vicini alla nostra comunità in questo momento di emergenza mondiale – spiega il presidente – e credo che si debba agire in modo tempestivo cercando di tutelare il più possibile chi, come i sanitari, è in prima linea in questa ‘guerra’».