Coronavirus, da Terni un dj set virtuale

di Fra.Tor.

A seguito delle ultime direttive del governo Conte per limitare l’ulteriore diffusione del coronavirus gli italiani stanno affrontando una permanenza forzata nelle proprie abitazioni. Resta il web e la tecnologia per comunicare e sentirsi tutti un po’ più vicini.

Con l’hashtag #iorestoacasa stanno spopolando dirette social con artisti famosi che tengono compagnia ai propri fans, chef che guidano gli appassionati nello svolgimento di semplici ricette e personal trainer che aiutano i più audaci nell’allenamento virtuale da poter fare in casa. Da Terni, invece, arriva il dj set virtuale.

Lo staff del Woodenpark music festival, infatti, per chi è nostalgico delle serate nei locali e in discoteca, ha pensato bene di organizzare – sabato 14 marzo dalle 23 alle 1 circa – un dj set in diretta tramite i loro canali Facebook e Instagram, con uno dei resident dj Malcolm Perez che trasmetterà da uno studio di registrazione privato. Chi vorrà potrà quindi passare un sabato sera in casa, ascoltando della musica, e sentendosi un po’ meno distante dai propri amici.