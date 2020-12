Non ce l’ha fatta Patrizia Badiali, 65 anni, insegnante spoletina molto nota in città, ricoverata per coronavirus al ‘San Matteo degli Infermi’. È morta martedì sera, tre mesi dopo essere andata in pensione. La notizia è stata resa nota da Il Messaggero. Tanti i messaggi di cordoglio per la ‘maestra Patrizia’, come la conoscevano tutti. Lascia il marito, una figlia e due nipotini.

