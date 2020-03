Cosp, 30 mila euro donati al ‘Santa Maria’

Una donazione di 30 mila euro che è servita ad acquistare strumenti informatici – 40 personal computer – per l’area dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni – il quinto piano – destinata interamente ai casi di coronavirus, ma anche per il pronto soccorso, terapia intensiva e rianimazione. In campo la Cosp Tecno Service e il suo presidente, Danilo Valenti. In campo – oltre l’azienda ternana che si è subito attivata per sostenere le delicate fasi dell’emergenza – anche la task force voluta dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Terni, Andrea Casciari, e composta dal primario di anestesia e rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti della direzione affari generali. Dal punto di vista funzionale, è stata la stessa azienda ad effettuare l’ordine relativo ai computer, poi presi in carico dall’azienda ospedaliera: procedura più snella e in linea con le esigenze del periodo.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON