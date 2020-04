Covid-19: «’Affetto stabile’ è anche un amico»

Nuove precisazioni in merito all’ultimo Dpcm in applicazione dal 4 maggio, in particolare su uno degli aspetti più dibattuti, quello del cosiddetto ‘affetto stabile’: anche un amico potrà essere considerato tale e quindi da lunedì potrà essere incontrato. Ad affermarlo è stato il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo mercoledì alla trasmissione di Radio Rai1 ‘Un Giorno da Pecora’. «Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato – ha detto – se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti’». Poi Sileri ha messo in guardia sul fatto della possibilità che i casi tornino a crescere tra un paio di settimane, dopo l’allentamento del lockdown, considerandolo la cosa «molto probabile». Sempre a detta di Sileri è invece inverosimile non solo la riapertura degli stadi, ma anche lo svolgimento delle partite, nell’ottica della tutela della salute dei giocatori. Più semplice la ripresa per altri sport non di contatto, come il tennis o l’automobilismo.

