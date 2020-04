Covid-19, anche ad Amelia mascherine obbligatorie

Scatta anche ad Amelia (Terni) l’obbligo dell’uso di mascherine negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e in ogni altro luogo chiuso, oltre che sui mezzi pubblici: l’ordinanza è stata firmata mercoledì dal sindaco Laura Pernazza. Qualora non sia stato possibile reperire i dispositivi è permesso utilizzare altri sistemi di protezione della bocca e del naso, come sciarpe, foulard o simili. Obbligatorio anche l’uso di guanti monouso qualora non sia possibile effettuare all’ingresso una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente. Gli esercenti vengono invitati a vigilare sull’applicazione delle norme. «Non abbassiamo la guardia – scrive la Pernazza -. Aiutateci con il rispetto di queste semplici regole e presto torneremo alla normalità».

