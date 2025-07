Pronta a Spoleto la nuova rotatoria per l’ingresso sud. La realizzazione è di Anas e l’inaugurazione formale è prevista per lunedì mattina alle 11.

Si tratta della rotonda lungo la SS3 Flaminia in corrispondenza dello svincolo di Monteluco. «Realizzata dall’Anas e dalle ditte esecutrici Forti srl di Spoleto e Spinelli e Mannocchi srl di Perugia per un intervento che ha consentito di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia lungo la direttrice Flamina, sia per quanto riguarda la viabilità locale in ingresso e in uscita da Spoleto», spiega la società.

Saranno presenti il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ingegnere Matteo Luciani, della direzione lavori dell’intervento dell’Anas, Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e i consiglieri regionali Enrico Melasecche e Stefano Lisci.