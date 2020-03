Covid-19: «Grazie colleghi, ne usciremo più forti di prima»

di F.L.

La situazione degli ospedali della regione – fortunatamente – al momento non è ai livelli delle strutture del nord Italia, certo che è lo stress per l’emergenza coronavirus si avverte in maniera forte anche in Umbria, come al Santa Maria di Terni. Ne è la testimonianza un messaggio che uno degli operatori sanitari impegnati in prima linea, il coordinatore infermieristico del primo blocco operatorio Riccardo Monti, ha inviato ai suoi collaboratori, con i quali gomito a gomito – ovviamente con le dovute precauzioni – sta affrontando queste difficilissime giornate. Si tratta di donne e uomini, nascosti dietro le mascherine, che ogni giorno dedicano il loro lavoro per salvare più pazienti possibili.

«Bello vedere un gruppo di infermieri, il mio grande gruppo di infermieri – ha scritto -, comprendere perfettamente cosa sta accadendo, essere disponibili, sempre ricchi di spirito di sacrificio, con un approccio al lavoro senza polemica. Vederli gestire la paura e nasconderla dietro ad un timido sorriso, vederli indossare la mascherina di prima mattina mentre con voce ferma ed allo stesso tempo fragile ti chiedono… ‘C’è qualche nuovo caso stamattina?’Si, sono orgoglioso di vedere tanta intelligenza e spirito di adattamento, affatto scontato, sorprendente fra le righe di follia che vediamo in questi giorni intorno a noi. Bravi ragazzi, continuiamo così… ne usciremo vincitori e più forti di prima». Un augurio che può essere esteso a tutta Italia.