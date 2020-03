Covid-19, primo caso a Castel Viscardo

Cresce ancora il numero di Comuni umbri coinvolti direttamente per le positività al Covid-19. C’è la notizia del primo residente di Castel Viscardo contagiato: «È ricoverato in sicurezza all’azienda ospedaliera di Terni, si trovava già in quarantena volontaria presso la propria abitazione», la nota dell’amministrazione a guida Daniele Longaroni. «Mandiamo un grande abbraccio alla persona ammalata che si trova attualmente ricoverata, ed ai familiari che sono stati posti in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 2 distretto di Orvieto. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione».

