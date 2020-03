Covid-19, Narni sposta la Corsa all’Anello

L’associazione Corsa all’Anello di Narni comunica che la 52° edizione della Corsa – che avrebbe dovuto svolgersi dal 23 aprile al 10 maggio – verrà rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid-19.

I criteri di sicurezza

Il consiglio direttivo, a fronte degli ultimi decreti restrittivi emanati dal governo, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione, confidando che presto tutto tornerà alla normalità. Per questo motivo garantisce che la festa si svolgerà secondo i massimi criteri di sicurezza per tutti gli organizzatori ed i fruitori, non appena le condizioni si riveleranno adeguate. Nelle prossime settimane, verranno comunicate le nuove date che dipenderanno strettamente dall’evolversi dell’emergenza.