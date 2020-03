Covid, uffici Comune Terni: sanificazione

«Vivo a Terni, la mia città Natale, mi è sembrato doveroso aiutare anche se con la paura che hanno tutti». Così Cristiano Romiti, titolare della Delta Service, spiega cosa lo ha spinto ad attivarsi a titolo gratuito per le operazioni di sanificazione ed igienizzazione degli uffici comunali: martedì affidamento d’urgenza per la salvaguardia – c’è chi non lavora da casa o non sta smaltendo ferie pregresse – della salute dei dipendenti e, in questo modo, proseguire con i servizi essenziali. Continueranno fino alla fine dell’emergenza Covid-19 per almeno una volta alla settimana: sarà utilizzato un prodotto certificato, vale a dire l’Umonium 38. C’è anche l’autorizzazione per il transito di mezzi e personale per le operazioni di bonifica.

