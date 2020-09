Covid, 23 nuovi casi (11 a Perugia) e 11 guariti

Ventitré nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle 11.30 di lunedì 29 settembre. Nello stesso arco temporale si registrano 11 ulteriori guarigioni (totale 1.798 dall’inizio dell’epidemia). Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali dati, il numero degli attuali positivi sale a 525 (+12). Dall’inizio dell’emergenza le positività riscontrate sono state 2.408 (+23), numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.633 tamponi, con il numero totale dei test che sale 203.384.

I nuovi casi e le guarigioni

I 23 nuovi casi sono così attribuiti dalla Regione: Bastia Umbra (2), Bettona (1), Città di Castello (1), Fossato di Vico (1, prima positività di sempre), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (2), Magione (1), Perugia (11), Terni (3). Le guarigioni sono invece relative ai territori di Amelia (1), Bastia Umbra (1), Collazzone (1), fuori regione (1), Narni (3), Orvieto (1), Perugia (3).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 11.30 di martedì 29 settembre, risultano ricoverate 42 (+1) persone positive al Covid in Umbria. Di queste: 19 (-1) all’ospedale di Perugia (1, invariato, in terapia intensiva), 19 (=) all’ospedale di Terni (2, invariato, in terapia intensiva) e 4 (+2) all’ospedale di Città di Castello. Le persone attualmente in isolamento sono 2.097 (+228), mentre sono usciti dalla misura in 43.358 (+231).

I casi attuali

Gli attuali positivi in Umbria sono così attribuiti: Perugia 126, Terni 107, fuori regione 53, Spoleto e Bastia Umbra 25, Foligno 21, Assisi 16, Città di Castello 14, Sellano 11, Orvieto 9, Corciano 8, Norcia, Narni e Amelia 7, San Giustino 6, Todi, Gualdo Tadino e Collazzone 5, Sigillo, Gubbio, Città della Pieve, Citerna e Cannara 4, Stroncone, Massa Martana, Magione, Gualdo Cattaneo, Bevagna e Attigliano 3, Sant’Anatolia di Narco, San Gemini e Nocera Umbra 2, Trevi, Torgiano, Pietralunga, San Venanzo, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Fossato di Vico, Ferentillo, Deruta, Castel Ritaldi, Cascia, Bettona, Alviano e Acquasparta 1.