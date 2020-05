Covid, 66enne umbro muore in Toscana

Cordoglio a Città di Castello (Perugia) per una morte legata al Covid-19 avvenuta venerdì a Siena. A perdere la vita è stato un 66enne tifernate – G.C. le sue iniziali – e profondo è il cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta: «Un uomo molto stimato, apprezzato e svolgeva un’intensa attività sociale. Formuliamo alla famiglia le condoglianze così come a tutte le famiglie che non hanno potuto salutare con tutti i crismi i loro cari a causa delle misure anti coronavirus. Li ricorderemo in un’apposita funzione religiosa concordata con il vescovo».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON